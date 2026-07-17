Владислав Атмахов поддержал идею ЛДПР о «Народной ипотеке» под 3%

Предложение ЛДПР предполагает ставку 3% годовых, сумму кредита до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов в столицах, срок до 30 лет и первоначальный взнос 15%. Воспользоваться программой смогут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые специалисты до 35 лет, бюджетники, студенты и те, кто ещё не стал родителями. Кредит можно будет направить на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, а также на строительство частного дома.