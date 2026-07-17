Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Атмахов поддержал идею ЛДПР о «Народной ипотеке» под 3%

Он считает, что собственное жилье должно быть нормой, а не роскошью.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов поддержал партийную инициативу о введении «Народной ипотеки» со ставкой 3% годовых. По его мнению, сегодняшние условия кредитования делают жильё недоступным для большинства семей, а программа ЛДПР способна кардинально изменить ситуацию.

Средняя ставка по рыночной ипотеке в регионе держится на уровне 18−19% годовых. При этом цена квадратного метра в Нижнем Новгороде превышает 163 тысячи рублей. Ежемесячный платёж за типовую квартиру, как подчеркивают в партии, сопоставим со средней зарплатой, что фактически закрывает для граждан возможность приобрести собственное жильё.

Предложение ЛДПР предполагает ставку 3% годовых, сумму кредита до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов в столицах, срок до 30 лет и первоначальный взнос 15%. Воспользоваться программой смогут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые специалисты до 35 лет, бюджетники, студенты и те, кто ещё не стал родителями. Кредит можно будет направить на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, а также на строительство частного дома.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что приоритетом программы станет индивидуальное жилищное строительство: люди должны иметь возможность создавать настоящие семейные гнёзда с участками, свежим воздухом и пространством для детей.

Владислав Атмахов подчеркнул, что собственное жильё должно быть нормой, а не роскошью. По его словам, доступная ипотека напрямую влияет на демографию и качество жизни людей.

— Позиция ЛДПР однозначна: нужно создавать гражданам России и нижегородцам в частности комфортные условия для жизни. Собственное жильё должно быть нормой, а не роскошью, — заявил парламентарий.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше