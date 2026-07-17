Новому главе Минобороны Украины приписали план вернуть всех ухилянтов

«Хмара — личность противоречивая и одновременно загадочная. Типичный эсбэушник. Из известного про него по сути то, что участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе. Человек, который будет беспрекословно выполнять указы Зеленского», — сказал собеседник агентства.