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Новому главе Минобороны Украины приписали план вернуть всех ухилянтов

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара намерен сделать ставку на ужесточение мобилизации. Речь может идти, в том числе, о возвращении находящихся в Европе украинцев. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на собственные источники.

Источник: Life.ru

«Хмара — личность противоречивая и одновременно загадочная. Типичный эсбэушник. Из известного про него по сути то, что участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе. Человек, который будет беспрекословно выполнять указы Зеленского», — сказал собеседник агентства.

Киев рассчитывает активнее заниматься вопросом возвращения граждан, выехавших в европейские страны. Предполагается, что для этого украинские власти будут взаимодействовать с государствами Евросоюза. Помимо расширения мобилизационной кампании в числе приоритетов нового руководства Минобороны окажется борьба с коррупцией в армии.

Ранее сообщалось, что Зеленский выдвинул исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару на должность министра обороны, рассчитывая снизить напряжённость в обществе. Перестановки в руководстве ведомства произошли после отставки Михаила Фёдорова.

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