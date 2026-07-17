Минобороны отчиталось об ударах по военным складам в Одессе и Черноморске

Вооруженные силы России поразили места хранения грузов военного назначения в портах Одессы и Черноморска, а также цеха по производству и сборке беспилотников. Об этом отчиталось Минобороны России.
Удары произведены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками, уточнили в ведомстве. Пораженные объекты портовой инфраструктуры использовались для разгрузки и хранения предназначенных для ВСУ грузов, заявило Минобороны.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше