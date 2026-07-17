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Минобороны отчиталось об ударах по военным складам в Одессе и Черноморске

Вооруженные силы России поразили места хранения грузов военного назначения в портах Одессы и Черноморска, а также цеха по производству и сборке беспилотников. Об этом отчиталось Минобороны России.

Вооруженные силы России поразили места хранения грузов военного назначения в портах Одессы и Черноморска, а также цеха по производству и сборке беспилотников. Об этом отчиталось Минобороны России.

Удары произведены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками, уточнили в ведомстве. Пораженные объекты портовой инфраструктуры использовались для разгрузки и хранения предназначенных для ВСУ грузов, заявило Минобороны.

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