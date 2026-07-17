Трамп вспылил после слов Нетаньяху: Спор вокруг F-35 для Турции вышел на новый уровень

По его мнению, Нетаньяху «не имеет права» влиять на такие решения. В начале июля премьер Израиля предупреждал, что передача F-35 Турции способна нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Кроме того, он заявил, что «у Турции есть агрессивные намерения». Ранее Нетаньяху уже обращался к Трампу с аналогичной просьбой во время телефонного разговора, призвав его отказаться от поставок Анкаре новых вооружений для модернизации турецких ВВС.