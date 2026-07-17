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Демократы ответили Трампу на заявление о вмешательстве в выборы

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер считает, что заявления Дональда Трампа об уязвимости избирательной системы напрямую связаны с грядущими промежуточными выборами в Конгресс. О проблемах электорального процесса президент говорил в обращении к нации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Вместо того, чтобы изменить свою политику, он работает над манипуляциями с промежуточными выборами еще до того, как будет подан хотя бы один голос. Мы ему не позволим», — приводит The Hill заявление Шумера.

Сенатор назвал выступление Трампа «жалкой попыткой» отрицать собственное поражение на президентских выборах 2020 года. Шумер также отметил, что республиканец сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности «ненужной войной».

Ранее президент США, сделал громкое заявление, обратившись к нации в ночь на 17 июля. Он сообщил, что отдал распоряжение о рассекречивании документов, которые подтверждают факт иностранного вмешательства. Речь идет о материалах, касающихся уязвимостей в американской избирательной системе, а также о случаях, когда спецслужбы скрывали подобные инциденты.

В своем выступлении глава государства пообещал предпринять конкретные шаги для защиты избирательной системы США от внешнего воздействия. Особое внимание он уделил предстоящим промежуточным выборам в Конгресс, которые намечены на ноябрь 2026 года.

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