Демократы ответили Трампу на заявление о вмешательстве в выборы

«Вместо того, чтобы изменить свою политику, он работает над манипуляциями с промежуточными выборами еще до того, как будет подан хотя бы один голос. Мы ему не позволим», — приводит The Hill заявление Шумера.
Сенатор назвал выступление Трампа «жалкой попыткой» отрицать собственное поражение на президентских выборах 2020 года. Шумер также отметил, что республиканец сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности «ненужной войной».
Ранее президент США, сделал громкое заявление, обратившись к нации в ночь на 17 июля. Он сообщил, что отдал распоряжение о рассекречивании документов, которые подтверждают факт иностранного вмешательства. Речь идет о материалах, касающихся уязвимостей в американской избирательной системе, а также о случаях, когда спецслужбы скрывали подобные инциденты.
В своем выступлении глава государства пообещал предпринять конкретные шаги для защиты избирательной системы США от внешнего воздействия. Особое внимание он уделил предстоящим промежуточным выборам в Конгресс, которые намечены на ноябрь 2026 года.