Иран поручил хуситам подготовиться к блокировке Красного моря

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Сообщения о взрывах и работе систем ПВО поступили из Катара, Бахрейна, Кувейта и Иордании. Агентство Tasnim также сообщило об атаке на мост короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Кроме того, под удар, по данным иранских СМИ, попали база Аль-Удейд в Катаре, американский объект в Иордании и лагерь Аль-Дхиль в Бахрейне.