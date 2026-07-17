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Иран поручил хуситам подготовиться к блокировке Красного моря

Иранское руководство призвало движение «Ансар Аллах» подготовиться к блокаде Красного моря. Поводом для подобного шага может стать вероятная атака Соединённых Штатов на энергетические объекты республики. О планах Тегерана сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников.

Представитель, близкий к повстанцам, подтвердил: группировка уже развернула ракетные комплексы и дроны в зоне Баб-эль-Мандебского пролива. Сейчас радикалы «ждут приказа атаковать коммерческие суда», чтобы реализовать сценарий силового давления.

Потенциальная остановка судоходства станет тяжёлым потрясением для глобального сырьевого рынка. После потери доступа к Ормузскому проливу, именно этот маршрут превратился в ключевую артерию для танкеров из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Сообщения о взрывах и работе систем ПВО поступили из Катара, Бахрейна, Кувейта и Иордании. Агентство Tasnim также сообщило об атаке на мост короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Кроме того, под удар, по данным иранских СМИ, попали база Аль-Удейд в Катаре, американский объект в Иордании и лагерь Аль-Дхиль в Бахрейне.

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