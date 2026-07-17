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Не стерпели: Никарагуа оборвала отношения с Италией после слов главы МИД

Дипломатические отношения между Никарагуа и Италией официально прекращены. В Манагуа объяснили решение высказываниями министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которые сочли оскорбительными. Об этом никарагуанские власти сообщили в официальном заявлении, выдержки из которого приводит агентство EFE.

Источник: Life.ru

«Разрыв произошёл в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который оскорбил народ и власти Никарагуа, игнорируя все нормы уважения к отношениям между народами и правительствами», — говорится в сообщении.

Новый виток конфликта последовал после того, как Антонио Таяни вновь публично потребовал экстрадировать Алессио Касимирри, уже много лет проживающего на территории Никарагуа. Во время памятной церемонии в Мадриде, посвящённой Альдо Моро, руководитель итальянского внешнеполитического ведомства обвинил Манагуа в том, что республика продолжает укрывать Касимирри и не реагирует на запросы о его выдаче.

Итальянские правоохранительные органы считают Касимирри одним из участников убийства бывшего премьер-министра Альдо Моро, совершённого боевиками группировки «Красные бригады» в 1978 году. Спустя несколько лет после этих событий он покинул Италию и перебрался в Никарагуа, где, по данным итальянской стороны, находится до сих пор.

Ранее сообщалось об очередном обострении отношений между Польшей и Украиной, причиной которого стали разногласия вокруг Волынской резни и отношения к Украинской повстанческой армии*. Поводом для новой волны споров стало решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование «Герои УПА»*.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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