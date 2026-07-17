Не стерпели: Никарагуа оборвала отношения с Италией после слов главы МИД

Новый виток конфликта последовал после того, как Антонио Таяни вновь публично потребовал экстрадировать Алессио Касимирри, уже много лет проживающего на территории Никарагуа. Во время памятной церемонии в Мадриде, посвящённой Альдо Моро, руководитель итальянского внешнеполитического ведомства обвинил Манагуа в том, что республика продолжает укрывать Касимирри и не реагирует на запросы о его выдаче.