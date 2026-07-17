В Британии призвали отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер

Лидер британских либерал-демократов, депутат Палаты общин Эд Дейви выступил в социальных сетях с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить аргентинских игроков от участия в финале чемпионата мира 2026 года из-за использования политического баннера.