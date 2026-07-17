В Британии призвали отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер

Лидер британских либерал-демократов, депутат Палаты общин Эд Дейви выступил в социальных сетях с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить аргентинских игроков от участия в финале чемпионата мира 2026 года из-за использования политического баннера.
«В августе 2024 года Родри и Мората получили дисквалификацию за скандирование “Гибралтар принадлежит Испании”. Теперь аргентинцам следует запретить играть в финале», — написал Дейви.
Сразу после финального свистка полуфинального матча футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas», что в переводе с испанского языка означает «Мальвинские острова — это аргентинская территория».
Перед полуфинальной игрой против команды Англии вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль опубликовала в своих соцсетях сообщение, в котором назвала этот матч «возможностью остановить оккупантов».
В полуфинале сборная Аргентины одержала победу над англичанами со счётом 2:1.
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