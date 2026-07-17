В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей

Автобус с учащимися столичной начальной школы им. короля Давида возвращался с экскурсии к водопаду Сипи в районе Капчорва. По предварительным данным, около 20:00 мск недалеко от деревни Чеквати водитель автобуса не справился с управлением и слетел с дороги. Транспортное средство врезалось в большой камень и перевернулось.