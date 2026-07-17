Axios узнал о конфликте Нетаньяху и Трампа из-за F-35 для Турции

Нетаньяху выступил против планов передачи самолетов Анкаре незадолго до визита Трампа в Турцию на саммит НАТО в начале июля. Один из собеседников издания рассказал, что американский лидер был «разозлен» такими заявлениями израильского премьера. Другой источник добавил: Трамп посчитал, что «Биби не имел права» обсуждать этот вопрос.
На фоне этого конфликта, как отмечает Axios, Нетаньяху уже больше двух недель пытается согласовать новую встречу с Трампом, но дата до сих пор не утверждена.
В начале июля Биньямин Нетаньяху заявил, что передача Турции истребителей F-35 способна нарушить хрупкий баланс сил на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что лично обращался к президенту Дональду Трампу с просьбой заблокировать эту сделку. По его словам, Анкара не только не способствует миру и стабильности в регионе, но и представляет прямую угрозу для его страны.
За несколько недель до этого, в конце июня, израильский лидер уже называл риторику турецких властей опасной. Он заявил, что воспринимает высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других официальных лиц Турции как угрозу самому существованию Израиля. Особое внимание Нетаньяху обратил на призыв главы МВД Турции Мустафы Чифтчи «освободить» Иерусалим. Кроме того, Эрдоган допустил, что Турция может «войти в Израиль», и пообещал Нетаньяху, что тот скоро «усвоит урок» от мусульман всего мира.
Кульминацией напряженности стало решение турецкого правосудия. 14 июля суд в Стамбуле выдал международный ордер на арест израильского премьера.