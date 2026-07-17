Axios узнал о конфликте Нетаньяху и Трампа из-за F-35 для Турции

За несколько недель до этого, в конце июня, израильский лидер уже называл риторику турецких властей опасной. Он заявил, что воспринимает высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других официальных лиц Турции как угрозу самому существованию Израиля. Особое внимание Нетаньяху обратил на призыв главы МВД Турции Мустафы Чифтчи «освободить» Иерусалим. Кроме того, Эрдоган допустил, что Турция может «войти в Израиль», и пообещал Нетаньяху, что тот скоро «усвоит урок» от мусульман всего мира.