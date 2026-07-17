Официальный представитель МИД РФ высказалась об отъезде германского посла, использовав строки из булгаковского романа. В своем Telegram-канале Мария Захарова разместила видео, где дипломат Александр Ламбсдорф общался с журналистами.
На записи посол удивился тому, что его шляпа, в которой он часто появлялся на публике, привлекла столько внимания. Также он рассказал, что жил неподалеку от Патриарших прудов. Корреспондент обратил внимание на деталь: в знаменитом романе Воланд, которого персонажи принимали за иностранного профессора, тоже носит головной убор — правда, у Булгакова это серый берет.
К видеоролику Захарова добавила музыкальное сопровождение — мелодию из сцены бала сатаны из экранизации того же произведения. В подписи к посту она написала: «Он не заслужил света», отсылая к концовке книги Михаила Булгакова.
Ранее, 11 июня, послы трех европейских стран — Германии, Великобритании и Франции — прибыли в здание МИД России на встречу с замминистра Сергеем Галузиным. Инициаторами этой встречи выступили сами западные дипломаты.
В МИД РФ вызван посол Германии из-за поддержки киевского режима.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.