Захарова вынесла приговор послу Германии цитатой из Булгакова

На записи посол удивился тому, что его шляпа, в которой он часто появлялся на публике, привлекла столько внимания. Также он рассказал, что жил неподалеку от Патриарших прудов. Корреспондент обратил внимание на деталь: в знаменитом романе Воланд, которого персонажи принимали за иностранного профессора, тоже носит головной убор — правда, у Булгакова это серый берет.