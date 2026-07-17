Зеленский уволил спорившего с Кличко главу Киевской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Зеленский также подписал указы об увольнении главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника и главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Калашник назначен министром по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта, а Ким стал министром по делам ветеранов.
Временно исполнять обязанности главы Киевской ОВА будет Руслан Олейник, врио главы Николаевской ОВА стал Георгий Решетилов.
Ткаченко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию с 31 декабря 2024 года. До этого, в 2023 году, занимал пост заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, в 2024 году — замминистра развития общин и территорий.
На прошлой неделе Ткаченко обвинил мэра Киева Виталия Кличко в «узурпации власти». По словам главы Киевской ОВА, Кличко «устраняет» его от принятия решений по поводу безопасности украинской столицы.
Чиновники поссорились в начале прошлого года из-за функционирования общественного транспорта во время воздушной тревоги. Ткаченко предлагал рассмотреть этот вопрос на заседании Совета обороны. Кличко отвергал предложение. По его словам, движение общественного транспорта во время тревог может привести к трагедии, писало издание «Фокус».
Весной Ткаченко решил судиться с киевским мэром из-за расширения им своих полномочий, писала «Украинская правда». Осенью глава Киевской городской военной администрации жаловался, что из-за отсутствия мэра не может провести заседание Совета обороны. Он говорил, что из-за этого остаются нерешенными вопросы с мобильными укрытиями, инвестициями в военный госпиталь, выделением средств на борьбу с беспилотниками, а также проблема работы метро во время тревог.
Кличко обращался к Зеленскому и утверждал, что Ткаченко без военного образования и не служил в армии, поэтому, по мнению мэра, его назначили по политическим соображениям. Теперь, утверждал Кличко, тот блокирует решение основных хозяйственных вопросов, что угрожает жизнедеятельности столицы, тогда как ситуация в Киеве становится критической. «Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие вопросы. Это дестабилизирует управление городом», — говорил он.
Ткаченко называл обвинения «пустыми» и заявлял, что, «видимо, мэр города не в курсе, что сейчас происходит в столице».
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