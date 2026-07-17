«УП» узнала о встрече Ермака и Сырского на фоне отставки главы Минобороны

Федоров призвал к отставке Сырского, обвинив его в неспособности быстро адаптировать армию к меняющимся условиям. Также он сообщил, что Зеленский не согласился сменить Сырского. «Когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, я с этим решением полностью согласился и сказал, что значит, я буду учиться работать с ним. Ведь наш клиент — весь украинский народ», — сказал он (цитата по «УП»). Однако Минобороны, по его словам, столкнулось с тем, что все инициативы начали блокироваться, а главком «не готов лично, в глаза, говорить о проблемах».