«УП» узнала о встрече Ермака и Сырского на фоне отставки главы Минобороны

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак, уволенный на фоне коррупционного скандала, посетил пункт управления главкома ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей, пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников среди военных и в правоохранительных органах.
Встреча Ермака и Сырского состоялась на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова и публичного конфликта между ним и главкомом.
Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации более $10 млн во время строительства элитного коттеджного городка «Династия» в Киевской области. По данным следствия, средства на строительство могли поступать, в частности, от коррупционных схем в «Энергоатоме». Его отпустили под залог.
Накануне Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны. Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмары на эту должность.
Федоров призвал к отставке Сырского, обвинив его в неспособности быстро адаптировать армию к меняющимся условиям. Также он сообщил, что Зеленский не согласился сменить Сырского. «Когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, я с этим решением полностью согласился и сказал, что значит, я буду учиться работать с ним. Ведь наш клиент — весь украинский народ», — сказал он (цитата по «УП»). Однако Минобороны, по его словам, столкнулось с тем, что все инициативы начали блокироваться, а главком «не готов лично, в глаза, говорить о проблемах».
Сырский ответил на критику: «Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины. Вместе к победе!».
Украинский лидер признал, что Минобороны и руководство армии не смогли найти общий язык и что проблемы на поле боя и с мобилизацией не решены.
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