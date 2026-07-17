На Украине ничего не изменится: Медведчук о бесполезности смены Кабмина

16 июля Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины. Им стал экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Его кандидатуру в парламент внес Владимир Зеленский. За назначение проголосовал 289 депутатов, против выступил один, семеро воздержались, 21 не голосовал.