На Украине ничего не изменится: Медведчук о бесполезности смены Кабмина

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена кабинета министров не изменит ситуацию ни в управлении Украиной, ни в судьбе ее народа.
16 июля Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины. Им стал экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Его кандидатуру в парламент внес Владимир Зеленский. За назначение проголосовал 289 депутатов, против выступил один, семеро воздержались, 21 не голосовал.
Ранее украинский парламент уволил с поста председателя правительства Юлию Свириденко, что повлекло отставку всего кабинета министров. Свириденко проработала на должности менее года.