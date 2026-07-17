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На Украине ничего не изменится: Медведчук о бесполезности смены Кабмина

Медведчук заявил, что смена кабмина не изменит судьбу Украины и ее народа.

Источник: Комсомольская правда

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена кабинета министров не изменит ситуацию ни в управлении Украиной, ни в судьбе ее народа.

16 июля Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины. Им стал экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Его кандидатуру в парламент внес Владимир Зеленский. За назначение проголосовал 289 депутатов, против выступил один, семеро воздержались, 21 не голосовал.

Ранее украинский парламент уволил с поста председателя правительства Юлию Свириденко, что повлекло отставку всего кабинета министров. Свириденко проработала на должности менее года.