Захарова исключила отказ России от реальных предложений по Украине от США

Россия никогда не отказывается от реальных предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Первого канала», комментируя позицию США.
«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда у нас никто не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [Владимир Путин]: “Работайте, братья”, — сказала Захарова. Эту фразу Путин произнес, комментируя письмо украинского президента Владимира Зеленского с предложением начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. По словам российского лидера, пока он не видит смысла во встрече с Зеленским, а письмо рассматривает не как шаг к организации личной встречи, а скорее как действие, которое затрудняет проведение переговоров. “Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе”, — сказал Путин.
Захарова также заявила, что европейцы делают все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на заявления о заинтересованности в диалоге. «Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам», — считает она.
Говоря о гарантиях безопасности для Украины, дипломат предложила Европе начать с предоставления гарантий Гренландии. «А мы бы посмотрели», — сказала она. «Это на самом деле часть их геополитических интересов во всех смыслах этого слова», — считает представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что Россия еще в 2021 году предлагала Западу сформулировать общие гарантии, но так и не услышала четкого ответа.
Американский президент Дональд Трамп на днях заявлял, что Россия и Украина хотят мира и в скором времени «что-то получится». «Думаю, он [Путин] готов заключить сделку», — сказал, в частности, американский лидер 15 июля. Он также допустил, что сможет добиться прекращения боевых действий до конца своего второго президентского срока. Выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года.
Вашингтон занят ситуацией на Ближнем Востоке, но посылает Москве сигналы о намерении продолжить посредничество в урегулировании конфликта на Украине, говорили в Кремле.
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