Захарова исключила отказ России от реальных предложений по Украине от США

«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда у нас никто не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [Владимир Путин]: “Работайте, братья”, — сказала Захарова. Эту фразу Путин произнес, комментируя письмо украинского президента Владимира Зеленского с предложением начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. По словам российского лидера, пока он не видит смысла во встрече с Зеленским, а письмо рассматривает не как шаг к организации личной встречи, а скорее как действие, которое затрудняет проведение переговоров. “Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе”, — сказал Путин.