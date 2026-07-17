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В МИДе заявили о попытках Украины создать в Африке «второй фронт»

Украинские военные присутствуют в ряде африканских стран и пытаются создать там «второй фронт» против России, считает замглавы МИДа Георгий Борисенко.

Источник: РБК

Украинские военные пытаются создать в Африке «второй фронт» против России, заявил ТАСС замглавы МИДа Георгий Борисенко.

«Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России», — утверждает дипломат.

Борисенко, в частности, упомянул Мали, где, по его словам, «в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотных летательных аппаратов».

В апреле Минобороны России заявляло о попытке госпереворота в Мали, предпринятой возглавляемым туарегами «Фронтом освобождения Азавада» и исламистской группировкой «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле») — обе организации признаны террористическими и запрещены в России. Одновременно были атакованы четыре крупных населенных пункта — столица Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. Повстанцы пытались захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. В результате нападения был убит министр обороны Мали Садио Камара. В российском ведомстве говорили, что попытка переворота провалилась благодаря действиям расположенных в стране сил «Африканского корпуса».

В июле малийская армия сообщила об атаках на несколько городов со стороны повстанцев, включая Анефис и Агельхок на севере Мали, Гао и Севаре в центральной части страны, а также Кениороба на юге. Позднее Вооруженные силы отчитались о восстановлении контроля над стратегическими позициями в Анефисе, которые удерживали группировки. На прошлой неделе конвой армии и «Африканского корпуса» прибыл в Анефис, сообщал Генштаб.

«Речь идет о Ливии, где украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера “Арктик Метагаз”, который был поврежден 3 марта этого года и до сих пор дрейфует в Средиземном море», — добавил он.

Газовоз Arctic Metagaz, следовавший из Мурманска в Китай, был атакован в марте у берегов Мальты дронами и безэкипажными катерами со взрывными устройствами. В результате атаки судно получило значительные повреждения, а также произошла детонация газа. По данным Минтранса, нападение было совершено с берегов Ливии украинскими безэкипажными катерами. На борту находились 30 российских моряков, после спасения все они были возвращены в Россию. Судно отбуксировали в международные воды у берегов Ливии.

Президент Владимир Путин назвал случившееся террористической атакой. По его словам, Киев «кусает руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза».

Кроме того, в Судане, по словам Борисенко, украинские военные в ноябре прошлого года в рядах мятежников участвовали в захвате города Эль-Фашер, где «после этого было уничтожено значительное количество мирных жителей».

Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинял Украину в попытках вмешаться в африканские конфликты и называл целью дестабилизацию ситуации в дружественных России странах.

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