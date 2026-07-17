В МИДе заявили о попытках Украины создать в Африке «второй фронт»

Газовоз Arctic Metagaz, следовавший из Мурманска в Китай, был атакован в марте у берегов Мальты дронами и безэкипажными катерами со взрывными устройствами. В результате атаки судно получило значительные повреждения, а также произошла детонация газа. По данным Минтранса, нападение было совершено с берегов Ливии украинскими безэкипажными катерами. На борту находились 30 российских моряков, после спасения все они были возвращены в Россию. Судно отбуксировали в международные воды у берегов Ливии.