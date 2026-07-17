Марк Рютте прокомментировал отставку главы Минобороны Украины

«У меня сложились хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым, — рассказал Рютте агентству dpa. — Желаю ему всего наилучшего; его преемник, несомненно, продолжит этот курс».
В альянсе высоко оценивали работу бывшего министра. Один из высокопоставленных европейских чиновников в разговоре с Politico назвал Федорова эффективным управленцем, охарактеризовав его как «человека цифровой эпохи по большей части в механическом мире».
Кадровое решение Киева стало сюрпризом для НАТО. Как отметил дипломат альянса, увольнение министра оказалось для блока «полной неожиданностью». Собеседник назвал этот шаг неразумным, подчеркнув, что в организации высоко ценили работу Федорова. «Он отлично справлялся со своей работой», — рассказал он.
Сам Федоров подтвердил свою отставку с поста главы Минобороны 15 июля. Он руководил ведомством с января 2026 года. На его место президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмары.