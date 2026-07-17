Стало известно, о чем Трамп может заявить в обращении к нации по выборам

Министерство внутренней безопасности США обнаружило в списках избирателей тысячи лиц, не имеющих гражданства США, заявил глава ведомства Марквейн Маллин в проекте пресс-релиза в преддверии обращения президента Дональда Трампа к нации, пишут Politico и New York Post.
Лица, не имеющие гражданства США, но зарегистрированные в списках, были выявлены в четырех штатах: 190 832 человека — в Калифорнии, 35 152 — в Нью-Джерси, 15 903 — в Неваде и 14 576 — в Пенсильвании.
В документе не упоминается о наличии у DHS доказательств, что эти лица фактически участвовали в голосовании, а также не разъясняется методика подсчета, отмечает Politico.
«Закон штата Калифорния ясен: чтобы голосовать на выборах штата и федеральных выборах, вы обязаны быть гражданином США, — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в X. — Случаи мошенничества на выборах — крайняя редкость, причем совершают их почти всегда граждане США».
Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома. Ожидается, что речь пойдет о выборах. Как сообщил Reuters представитель администрации, в выступлении будут представлены разведданные об уязвимостях машин для голосования.
Глава Белого дома пообещал сообщить «очень важные новости». «Мы обсудим и другие вопросы, — сказал он. — Это будет очень важное заявление».
Американский лидер неоднократно заявлял, что проиграл выборы 2020 года демократу Джо Байдену из-за масштабных фальсификаций.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».