Разведка США узнала, что Меркель была против переизбрания Трампа

Меркель после избрания Трампа на второй срок называла его необычным президентом. Республиканец защищает интересы США, но в отношениях с другими странами не верит в то, что обе стороны могут оставаться в выигрыше, считая, что обязательно есть победитель и проигравший, поясняла она. «Чем больше людей было в комнате, тем сильнее было его желание стать победителем. С ним нельзя просто поболтать. Каждая встреча — это соревнование: ты или я», — говорила Меркель.