Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка США узнала, что Меркель была против переизбрания Трампа

Национальный совет по разведке в отчете об угрозах выборам извне связывает это с личными конфликтами между двумя лидерами и позицией Меркель, что политика США осложнила геополитические позиции Германии, ЕС и НАТО.

Источник: РБК

На момент выборов президента США в 2020 году занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель предпочла бы, чтобы Дональд Трамп не переизбрался, следует из оценки угроз выборам извне Национального совета по разведке, датированной 19 августа 2020-го.

"Канцлер Германии Меркель почти наверняка предпочла бы, чтобы президент Трамп не выиграл выборы, из-за личных конфликтов между двумя лидерами и ее восприятия, что политика нынешней администрации осложнила.

геополитические позиции Германии, ЕС и НАТО", — говорится в оценке.

Разведка, в частности, ссылается на публичные заявления, в которых Меркель критиковала реакцию президента на пандемию COVID-19 и называла выборы 2020 года «фактором риска» для ЕС во время видеозвонка с другими европейскими лидерами.

Меркель после избрания Трампа на второй срок называла его необычным президентом. Республиканец защищает интересы США, но в отношениях с другими странами не верит в то, что обе стороны могут оставаться в выигрыше, считая, что обязательно есть победитель и проигравший, поясняла она. «Чем больше людей было в комнате, тем сильнее было его желание стать победителем. С ним нельзя просто поболтать. Каждая встреча — это соревнование: ты или я», — говорила Меркель.

Экс-канцлер также отмечала, что американский лидер очарован Россией «как мощной ядерной державой с авторитарным президентом». Говоря об их встрече в 2017 году в Овальном кабинете, Меркель вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку не на виду у всех. «Я сказала: “Дональд, я хочу пожать вам руку”, но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — рассказывала экс-канцлер.

«Германия, можно сказать, сидит сложа руки, молчит, собирает деньги и сколачивает состояние под руководством, пожалуй, величайшего лидера в современном мире — Меркель», — заявлял в свою очередь Трамп.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше