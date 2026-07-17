В НАТО оценили последствия отставки министра обороны Украины

Дипломат НАТО отметил, что увольнение министра стало для альянса «полной неожиданностью». По его мнению, это решение было неразумным. «Мы его очень ценили, он отлично справлялся со своей работой», — рассказал собеседник. «Я никак не ожидал такого поворота событий», — добавил он.