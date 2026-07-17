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В НАТО оценили последствия отставки министра обороны Украины

Назначение нового министра обороны вместо Федорова не приведет к существенным изменениям в стратегии Украины на поле боя, считает генсек НАТО. Он рассказал о хороших рабочих отношениях с экс-министром.

Источник: РБК

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не ожидает, что назначение нового министра обороны Украины приведет к существенным изменениям в стратегии Киева на поле боя, об этом он сказал агентству dpa.

«У меня сложились хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым, — рассказал Рютте. — Желаю ему всего наилучшего; его преемник, несомненно, продолжит этот курс».

«Он показался очень эффективным», — сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник, описав Федорова как «человека цифровой эпохи по большей части в механическом мире».

Дипломат НАТО отметил, что увольнение министра стало для альянса «полной неожиданностью». По его мнению, это решение было неразумным. «Мы его очень ценили, он отлично справлялся со своей работой», — рассказал собеседник. «Я никак не ожидал такого поворота событий», — добавил он.

15 июля Федоров подтвердил свою отставку с поста главы Минобороны. Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмары на эту должность.

Экс-министр сообщил, что Зеленский не согласился сменить главкома ВСУ Александра Сырского и что Минобороны столкнулось с блокировкой инициатив, а главком «не готов лично, в глаза, говорить о проблемах».

Сырский в ответ поблагодарил Федорова за работу на посту министра. «Желаю ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины. Вместе к победе!» — заявил он.

Украинский лидер признал, что Минобороны и руководство ВСУ не смогли найти общий язык. Решение сменить министра обороны он связал в том числе с напряженными отношениями. Зеленский также признал, что проблемы на поле боя и с мобилизацией не решены.

Федоров возглавил Министерство обороны Украины в январе 2026 года. До этого он занимал пост первого вице-премьера и министра цифровой трансформации.

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