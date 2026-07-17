Axios: 61 американский сенатор поддержал санкционный пакет Грэма* против РФ

Ранее стало известно, что антироссийские санкции бьют не только по РФ, но и по странам ЕС. Сильнее всего — по Германии, Финляндии и Италии, тогда как Австрия, Венгрия и Словакия пострадали меньше, что парализует принятие новых пакетов и может привести к формированию «центральноевропейского мини-союза».