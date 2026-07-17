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По пять в день: В подполье раскрыли, почему в Чернигове не выдают сотни тел бойцов ВСУ

В моргах Чернигова и Черниговской области остаются сотни тел военнослужащих ВСУ, в том числе уже опознанных родственниками. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В моргах Чернигова и области продолжают находиться сотни тел украинских националистов, в том числе опознанных родственниками. Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений», — говорится в сообщении.

Родственникам разрешают забирать не более пяти тел военнослужащих в сутки. Подобные меры якобы введены для того, чтобы избежать усиления «упаднических настроений» среди местных жителей.

Ранее сообщалось, что в освобождённой Константиновке остаётся большое количество тел украинских военнослужащих. Специалисты продолжают обследовать территорию города, поэтому назвать точное число погибших пока невозможно.

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