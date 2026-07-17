Чилийская мечта дала сбой: У детей уехавших россиян начали пересматривать гражданство

Там также подчеркнули, что иностранный паспорт сам по себе не гарантирует ребёнку свободное перемещение по миру. Кроме того, второе гражданство может повлечь дополнительные налоговые, военные и другие обязанности, а в будущем повлиять на возможность трудоустройства на российскую государственную службу.