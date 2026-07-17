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В США признали, что попытки ослабить Россию не дают должного результата

Попытки Западных стран подорвать мощь России дают обратный эффект, признало издание American Conservative.

Попытки Западных стран подорвать мощь России дают обратный эффект, признало издание American Conservative.

«Стратеги и аналитики в Вашингтоне разрабатывают сценарии для “ослабления Российской Федерации”, однако их деятельность пока приносит прямо противоположные плоды: Россия стала более приспособляемой, технически продвинутой и боеспособной в контексте современного конфликта», — отмечается в материале.

Автор статьи подчеркивает, что за подобные западные замыслы расплачиваются граждане Украины.

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