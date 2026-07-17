Попытки Западных стран подорвать мощь России дают обратный эффект, признало издание American Conservative.
«Стратеги и аналитики в Вашингтоне разрабатывают сценарии для “ослабления Российской Федерации”, однако их деятельность пока приносит прямо противоположные плоды: Россия стала более приспособляемой, технически продвинутой и боеспособной в контексте современного конфликта», — отмечается в материале.
Автор статьи подчеркивает, что за подобные западные замыслы расплачиваются граждане Украины.
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