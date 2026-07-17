«Стратеги и аналитики в Вашингтоне разрабатывают сценарии для “ослабления Российской Федерации”, однако их деятельность пока приносит прямо противоположные плоды: Россия стала более приспособляемой, технически продвинутой и боеспособной в контексте современного конфликта», — отмечается в материале.