Казахстан на полгода запретил ввоз пшеницы

Ввоз пшеницы с помощью автомобильного, водного и железнодорожного транспорта запрещается как из третьих стран, так и из государств ЕАЭС. Исключение составит импорт пшеницы ж/д транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также «Продовольственной контрактной корпорации». Такую пшеницу, однако, будет запрещено продавать на внутреннем и внешнем рынках.