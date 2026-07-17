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В Латвии усилили меры безопасности из-за «угрозы России»

Латвия ужесточила меры безопасности на гидроэлектростанции и подземных хранилищах газа на фоне якобы исходящей от России «угрозы».

Латвия ужесточила меры безопасности на гидроэлектростанции и подземных хранилищах газа на фоне якобы исходящей от России «угрозы». Такое заявление сделал премьер-министр страны Андрис Кулбергс в беседе с агентством Reuters.

«Разумеется, это затрагивает газовые резервуары, наш энергетический комплекс и предприятия, а также, безусловно, гидроэлектростанцию», — указал он.

Кулбергс добавил, что провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, попросив альянс укрепить системы ПВО и нарастить численность союзных военных контингентов в Прибалтике. Кроме того, он выступил за «как можно более быстрое включение» в оборонную структуру НАТО системы борьбы с дронами, которая создается в Латвии при поддержке Украины.

Помимо этого, глава правительства сообщил о подготовке его кабинета к вероятному влиянию России на проведение национальных выборов, а также подверг критике Болгарию за ее отказ поддержать 21-й пакет санкций против Москвы.

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