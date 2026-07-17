В Латвии усилили меры безопасности из-за «угрозы России»

Кулбергс добавил, что провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, попросив альянс укрепить системы ПВО и нарастить численность союзных военных контингентов в Прибалтике. Кроме того, он выступил за «как можно более быстрое включение» в оборонную структуру НАТО системы борьбы с дронами, которая создается в Латвии при поддержке Украины.