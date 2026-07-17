Арал возрождается: Казахстан отправит в Северное море более миллиарда кубов воды

Ранее также сообщалось, что с 5 по 11 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зафиксировано 43 лесных пожара. Очаги возгораний были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования, с помощью систем раннего обнаружения лесных пожаров, а также в результате наземного мониторинга, осуществляемого государственной лесной охраной. Благодаря оперативному реагированию все пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы.