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СМИ раскрыли, почему Нетаньяху отменил визит в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит в США, который был запланирован на следующую неделю. Причина — стороны не смогли согласовать его встречу с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает израильский телеканал I24 со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Дата встречи так и не была определена, и не были достигнуты предварительные договоренности относительно ее повестки или ожидаемых результатов», — поясняет телеканал.

Как рассказали собеседники I24, в последние дни предпринимались «интенсивные усилия» по организации переговоров Нетаньяху с Трампом в рамках поездки. Однако, по их словам, активность обеих сторон не привела к желаемому результату.

16 июля в канцелярии израильского премьера объяснили перенос визита корректировкой даты похорон сенатора Линдси Грэма*, которые Биньямин Нетаньяху планировал посетить. Но, по данным I24, решение об отмене поездки объясняется не только вопросами расписания.

Дипломатическая обстановка, отмечает телеканал, серьезно осложнилась после того, как провалился меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.

«Прямо сейчас Нетаньяху не заинтересован в фотосессии в Белом доме. Просто сейчас не подходящее время», — добавил собеседник телеканала.

Ранее Axios рассказал о конфликте между Трампом и Нетаньяху из-за критики израильским премьером возможной сделки по продаже США Турции истребителей F-35. На фоне этой ссоры, как отмечает издание, глава правительства Израиля уже больше двух недель пытается согласовать новую встречу с американским президентом, но дата до сих пор не утверждена.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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