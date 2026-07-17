СМИ раскрыли, почему Нетаньяху отменил визит в США

Ранее Axios рассказал о конфликте между Трампом и Нетаньяху из-за критики израильским премьером возможной сделки по продаже США Турции истребителей F-35. На фоне этой ссоры, как отмечает издание, глава правительства Израиля уже больше двух недель пытается согласовать новую встречу с американским президентом, но дата до сих пор не утверждена.