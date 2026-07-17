СМИ раскрыли, почему Нетаньяху отменил визит в США

«Дата встречи так и не была определена, и не были достигнуты предварительные договоренности относительно ее повестки или ожидаемых результатов», — поясняет телеканал.
Как рассказали собеседники I24, в последние дни предпринимались «интенсивные усилия» по организации переговоров Нетаньяху с Трампом в рамках поездки. Однако, по их словам, активность обеих сторон не привела к желаемому результату.
16 июля в канцелярии израильского премьера объяснили перенос визита корректировкой даты похорон сенатора Линдси Грэма*, которые Биньямин Нетаньяху планировал посетить. Но, по данным I24, решение об отмене поездки объясняется не только вопросами расписания.
«Прямо сейчас Нетаньяху не заинтересован в фотосессии в Белом доме. Просто сейчас не подходящее время», — добавил собеседник телеканала.
Ранее Axios рассказал о конфликте между Трампом и Нетаньяху из-за критики израильским премьером возможной сделки по продаже США Турции истребителей F-35. На фоне этой ссоры, как отмечает издание, глава правительства Израиля уже больше двух недель пытается согласовать новую встречу с американским президентом, но дата до сих пор не утверждена.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.