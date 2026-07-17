Посольство Черногории предложило россиянам уточнять данные о введении виз с августа

В посольстве Черногории в РФ в пятницу, 17 июля, сообщили, что у них пока нет информации о введении виз для российских туристов. Там добавили, что россиянам следует позвонить перед поездкой в посольство и уточнить детали.
— В посольстве пока нет информации по поводу этого вопроса. Если вы планируете поехать в октябре, позвоните в начале сентября для уточнения информации. Если в сентябре планируете — то где-то в середине августа, — сказал собеседник ТАСС.
В СМИ появилась информация, что правительство Черногории рассматривает возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии. Новые правила могут вступить в силу 1 октября. Уточнялось, что такое решение связано с планами страны по вступлению в Евросоюз в 2028 году.
16 июля в АТОР сообщили, что туроператоры не получали официальных уведомлений о возможном введении виз в Черногорию. 1 июля визовые центры Черногории заработали в Москве и еще в семи городах России. При этом россиянам для поездок в страну до 30 дней виза по-прежнему не требуется.