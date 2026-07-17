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«Может стать государством-обрубком»: Американский профессор оценил будущее Украины

Украинская армия находится в тяжёлом положении, а Киев, по его мнению, упустил возможность сократить потери через мирное соглашение с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Американский политолог считает, что ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Киева. По его оценке, российские войска продолжают добиваться успехов, а ВСУ сталкиваются с серьёзными трудностями.

«В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок», — сказал он.

Миршаймер заявил, что украинские власти могли ранее выбрать путь переговоров и тем самым уменьшить масштаб последствий конфликта. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус и сосредоточиться на восстановлении отношений с Москвой.

Такой вариант, как считает эксперт, позволил бы Украине избежать части потерь, однако развитие событий пошло по другому сценарию. Миршаймер также выразил мнение, что продолжение противостояния может привести к тяжёлым последствиям для будущего украинского государства.

Ранее сообщалось о продолжении ударов по объектам на территории Украины, которые используются для обеспечения подразделений ВСУ. Для атак применялись средства воздушного поражения, включая высокоточное вооружение и ударные беспилотники. Одним из мест нанесения ударов стала Одесса.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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