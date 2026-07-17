СМИ назвали цели обращения Трампа к нации

Во-первых, он продемонстрировал свое стремление получить поддержку законопроекта SAVE America Act. В своей речи Трамп подчеркнул, что федеральные власти должны работать вместе со штатами и местными органами, чтобы проверять списки избирателей и убирать оттуда тех, кто «не имеет права участвовать».
Во-вторых, он снова поднял тему выборов 2020 года, на которых он уступил экс-президенту Джо Байдену. «Даже колеблющиеся избиратели, которые считают, что что-то пошло не так на выборах, когда слышат Трампа, просто закатывают глаза», — так оценил выступление главы Белого дома для Axios республиканский социолог, работающий над несколькими предвыборными кампаниями.
Дональд Трамп выступил с обращением к нации 16 июля. В своей речи он сообщил о рассекречивании разведывательных данных. По его словам, эти материалы показали шокирующие слабые места в системе американских выборов. Трамп также подчеркнул, что иностранное вмешательство в избирательный процесс вызвало весомые потери.