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СМИ назвали цели обращения Трампа к нации

В своем обращении к нации президент США Дональд Трамп подал сразу два ключевых сигнала. Об этом пишет Axios.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Во-первых, он продемонстрировал свое стремление получить поддержку законопроекта SAVE America Act. В своей речи Трамп подчеркнул, что федеральные власти должны работать вместе со штатами и местными органами, чтобы проверять списки избирателей и убирать оттуда тех, кто «не имеет права участвовать».

Во-вторых, он снова поднял тему выборов 2020 года, на которых он уступил экс-президенту Джо Байдену. «Даже колеблющиеся избиратели, которые считают, что что-то пошло не так на выборах, когда слышат Трампа, просто закатывают глаза», — так оценил выступление главы Белого дома для Axios республиканский социолог, работающий над несколькими предвыборными кампаниями.

Дональд Трамп выступил с обращением к нации 16 июля. В своей речи он сообщил о рассекречивании разведывательных данных. По его словам, эти материалы показали шокирующие слабые места в системе американских выборов. Трамп также подчеркнул, что иностранное вмешательство в избирательный процесс вызвало весомые потери.

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