СМИ назвали цели обращения Трампа к нации

Во-вторых, он снова поднял тему выборов 2020 года, на которых он уступил экс-президенту Джо Байдену. «Даже колеблющиеся избиратели, которые считают, что что-то пошло не так на выборах, когда слышат Трампа, просто закатывают глаза», — так оценил выступление главы Белого дома для Axios республиканский социолог, работающий над несколькими предвыборными кампаниями.