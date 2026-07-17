Трамп: Китай в 2020 году получил доступ к данным миллионов избирателей США

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Китай вмешивался в американские выборы, похитив данные десятков миллионов избирателей в результате хакерских атак. По его словам, американские спецслужбы скрывали информацию об этом от Белого дома и конгресса. В дипмиссии Китая в США отвергли обвинения, а представители Демократической партии назвали их бездоказательной «чушью», с помощью которой Трамп хочет отвлечь внимание от своих политических неудач.