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Трамп: Китай в 2020 году получил доступ к данным миллионов избирателей США

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Китай вмешивался в американские выборы, похитив данные десятков миллионов избирателей в результате хакерских атак. По его словам, американские спецслужбы скрывали информацию об этом от Белого дома и конгресса. В дипмиссии Китая в США отвергли обвинения, а представители Демократической партии назвали их бездоказательной «чушью», с помощью которой Трамп хочет отвлечь внимание от своих политических неудач.

Источник: Газета.Ру

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Китай вмешивался в американские выборы, похитив данные десятков миллионов избирателей в результате хакерских атак. По его словам, американские спецслужбы скрывали информацию об этом от Белого дома и конгресса. В дипмиссии Китая в США отвергли обвинения, а представители Демократической партии назвали их бездоказательной «чушью», с помощью которой Трамп хочет отвлечь внимание от своих политических неудач.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы и американскую избирательную систему.

«Данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, украдены или похищены Китаем в результате хакерских атак»,

— сказал Трамп.

По словам президента США эти данные включают в себя имена, контактные данные, партийные предпочтения и «другие конфиденциальные сведения», назвав эту утечку «беспрецедентным кошмаром для безопасности выборов».

Китай против Трампа.

Дональд Трамп также заявил, что Китай якобы стремился «подорвать его первую администрацию и предвыборную кампанию 2020 года».

«Правительство Китая хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 года, поскольку я ввел против них таможенные пошлины», — утверждает Трамп.

Также республиканец заявил, что Китай пытался повлиять на промежуточные выборы 2018 года, на которых демократы получили контроль над палатой представителей конгресса.

Кроме того, Трамп обвинил Китай в использовании контактов с американскими компаниями, чтобы они «восстали» против него, а также в попытке выявить американских журналистов для написания «более негативных статей» о нем.

«Они хотели представить вашего президента в невыгодном свете, хотя на самом деле он проделал отличную работу, и они сделали все возможное, чтобы добиться этого»,

— заявил республиканец.

Кто скрывал данные?

В своем выступлении Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы скрыли данные о вмешательстве Китая в президентские выборы в США в 2020 году.

По его словам, так называемое «глубинное государство» в американском правительстве «активно подавляло и преуменьшало информацию о масштабах зловещего вмешательства Китая в выборы, скрывая ее как от президента, так и от американского народа».

Трамп потребовал от Нацразведки США, минюста, ФБР и ЦРУ расследовать, «как и почему была скрыта столь важная информация», уволить причастных к сокрытию лиц и возбудить против них уголовные дела, если есть основания.

«Те, кто должен был бить тревогу, вместо этого держали информацию в секрете. Они не раскрыли ее мне как президенту или кому-либо еще, и, насколько нам известно, не уведомили конгресс», — сказал Трамп.

Трамп назвал избирательную систему США «сломанной» и заявил, что ее «невозможно защитить».

На фоне выступления президента США Белый дом опубликовал документ, в котором утверждается, что не только у Китая, но и России, Ирана и Северной Кореи якобы имеются возможности для того, чтобы «скомпрометировать избирательную инфраструктуру США».

Как отреагировали на выступление в США.

Обращение Трампа вызвало негативную реакцию среди политиков-демократов, которые назвали утверждения президента о вмешательстве в выборы несостоятельными.

«Нужно быть особо глупым, чтобы верить в эту чушь»,

— написал в соцсетях конгрессмен Джим Макговерн.

Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель сенатского комитета по разведке, заявил, что ему «стыдно» за заявления президента о фальсификациях.

«Мне стыдно, что президент Соединенных Штатов попытался обратиться ко всей нации с целым рядом ложных обвинений, направленных, как я считаю, на подрыв доверия американцев к нашей системе», — заявил он в эфире канала MS NOW.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что ~выступление Трампа направлено на то, чтобы отвлечь внимание избирателей о того, что он «опозорил страну на мировой арене».~

«И вместо того чтобы изменить свою политику, он пытается сфальсифицировать промежуточные выборы до того, как будет отдан хоть один голос. Мы не позволим ему этого сделать», — приводит его слова издание The Hill.

Что сказали в Китае.

Лю Чан, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, отверг обвинения Трампа о вмешательстве в выборы.

«Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США — это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — приводит его слова CBS News.

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