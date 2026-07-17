МИД Китая назвал клеветой слова Трампа о вмешательстве в выборы

«Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой», — заявил дипломат, комментируя утверждения американского лидера.
Он подчеркнул, что позиция Китая остается неизменной: «Китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела [других государств], не проявляла к этому интереса и никогда не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах».
Поводом для реакции китайской стороны стало обращение Дональда Трампа к нации. В своей речи президент США заявил, что с 2020 года Китай проводил операцию, которую он назвал «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». По словам Трампа, Пекин якобы незаконно получил данные о 220 млн американских избирателей.