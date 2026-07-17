Виталий Хоценко находится с рабочим визитом на севере Омской области

Виталий Хоценко совершает рабочую поездку по северу региона. Первым пунктом маршрута стал Знаменский район. Губернатор оценил, как идёт благоустройство сквера в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды».
Здесь в лесопарковой зоне прокладывают пешеходные дорожки, готовят площадки для установки скамеек, качелей и современного освещения, обустраивают комфортные зоны, где можно посидеть в тишине или провести время с детьми.
На площадку уже завезли необходимые материалы и технику, строители приступили к формированию пешеходных маршрутов. Работы идут по графику.
«Уже в этом году планируем завершить все работы в сквере в Знаменке и открыть новое общественное пространство для жителей», — сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Для местных жителей благоустроенный сквер обещает стать новой точкой притяжения для людей всех возрастов. Планируется здесь и проведение небольших мероприятий.
Помимо осмотра сквера, в насыщенном графике губернатора — посещение других объектов социальной сферы. Глава региона планирует ознакомиться с тем, как развиваются учреждения здравоохранения и образования, оценить реализацию проектов благоустройства и понять, какие проблемы требуют особого внимания.
Важная часть поездки — встречи с руководством муниципалитетов и местными жителями. На таких встречах обсуждают самые насущные вопросы: от состояния дорог и качества коммунальных услуг до перспектив развития школ и больниц. Именно прямой диалог помогает увидеть реальную картину и расставить приоритеты в работе властей.