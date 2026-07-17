Виталий Хоценко находится с рабочим визитом на севере Омской области

Важная часть поездки — встречи с руководством муниципалитетов и местными жителями. На таких встречах обсуждают самые насущные вопросы: от состояния дорог и качества коммунальных услуг до перспектив развития школ и больниц. Именно прямой диалог помогает увидеть реальную картину и расставить приоритеты в работе властей.