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Почему единый QR может не сразу заработать в Казахстане, объяснил эксперт

19 июля запустят единую систему межбанковских QR-платежей. Однако ее доступность может отличаться в зависимости от того, услугами какого банка пользуются покупатель и продавец. Подробнее — на NUR.KZ.

В Казахстане готовят к запуску единый QR-код для платежей и переводов. Он должен заработать уже 19 июля.

Единый QR призван дать казахстанцам единый инструмент оплаты, который работает во всех банках сразу, без лишних устройств, приложений и затрат.

Однако, как отмечает эксперт Qazaq Expert Club, финансист Айгерим Ильясова, система может заработать с запозданием. Подключение банков будет проходить поэтапно, и к 19 июля процесс должен завершиться.

Однако в первые недели после запуска доступность сервиса может различаться в зависимости от того, услугами какого банка пользуются покупатель и торговая точка.

Как считает эксперт, подключение ведущих банков к единой системе имеет ключевое значение для ее полноценной работы.

Также нужно будет решить следующие задачи:

  • согласовать между участниками условия проведения платежей, включая вопросы комиссий за эквайринг;
  • создать надежные механизмы защиты пользователей от мошенничества и безопасного обмена данными.

Отсутствие единого QR в первую очередь бьет по бизнесу. Предпринимателям нередко приходится работать сразу с несколькими банками, используя разные терминалы или QR-коды.

Кроме того, торговые точки оплачивают эквайринг — комиссию за прием безналичных платежей. Сегодня она составляет около 1% от суммы платежа, и для небольших магазинов это может быть существенной статьей расходов.

Если система будет работать как планировалась, то это приведет к тому, что:

  • покупатели получат больше свободы и не будут зависеть от терминала продавца;
  • продавцы будут меньше платить комиссий, ведь вместо нескольких терминалов от разных банков они смогут устанавливать один, который сможет принимать платежи от любого клиента;
  • банки будут вынуждены конкурировать друг с другом ради клиентов и улучшать свои сервисы и условия.

Как считает эксперт, крупнейшие участники рынка объективно не заинтересованы в потере платежного трафика и перераспределении клиентской базы. Однако запуск единого QR должен создать более равные условия для банков. Теперь основная задача — перевести систему из адаптационного периода в полноценный рабочий режим.