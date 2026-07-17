Замглавы МИД РФ Борисенко: наемники из ВСУ пытаются создать второй фронт в Африке

Украинские военные присутствуют в нескольких странах Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. По словам дипломата, речь идет, в частности, о Мали и Ливии, где украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков и атаках на российские объекты. Что известно об активности Украины на африканском континенте — в материале «Газеты.Ru».