В Совфеде назвали причину сложностей в диалоге России и Украины

«Гуманитарные контакты между нами понятны. Речь идет о судьбах людей, о судьбах их родных. Справедливость требует того, чтобы тела были возвращены на родину. А что касается политических каналов, то в этом не заинтересована Украина. Причем категорически не заинтересована», — заявил собеседник «Ленты.ру».
По словам парламентария, в Киеве придумывают любые предлоги, чтобы избежать политических контактов с Москвой. Он подчеркнул, что Украина, как и страны Запада, заинтересована в продолжении боевых действий. Поэтому каналы связи им не используются.
«Только когда они поймут, что Украина терпит поражение, тогда они вспомнят о том, что есть другие способы контактов, в частности дипломатические», — добавил сенатор.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что европейские государства делают все возможное, чтобы российско-европейские контакты не состоялись. Она уточнила: все шаги Запада противоречат тому, что принято называть поиском путей к переговорам.