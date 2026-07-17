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В Совфеде назвали причину сложностей в диалоге России и Украины

Украинская сторона не демонстрирует интереса к политическим контактам с Россией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Именно этим сенатор объяснил сложности в налаживании диалога с Киевом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Гуманитарные контакты между нами понятны. Речь идет о судьбах людей, о судьбах их родных. Справедливость требует того, чтобы тела были возвращены на родину. А что касается политических каналов, то в этом не заинтересована Украина. Причем категорически не заинтересована», — заявил собеседник «Ленты.ру».

По словам парламентария, в Киеве придумывают любые предлоги, чтобы избежать политических контактов с Москвой. Он подчеркнул, что Украина, как и страны Запада, заинтересована в продолжении боевых действий. Поэтому каналы связи им не используются.

«Только когда они поймут, что Украина терпит поражение, тогда они вспомнят о том, что есть другие способы контактов, в частности дипломатические», — добавил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что европейские государства делают все возможное, чтобы российско-европейские контакты не состоялись. Она уточнила: все шаги Запада противоречат тому, что принято называть поиском путей к переговорам.