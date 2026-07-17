В Совфеде назвали причину сложностей в диалоге России и Украины

«Гуманитарные контакты между нами понятны. Речь идет о судьбах людей, о судьбах их родных. Справедливость требует того, чтобы тела были возвращены на родину. А что касается политических каналов, то в этом не заинтересована Украина. Причем категорически не заинтересована», — заявил собеседник «Ленты.ру».