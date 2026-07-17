Аким Темиртау сообщил об уходе с должности

«Уважаемые жители Темиртау! Сегодня я завершаю свою работу на посту акима города Темиртау. Особую благодарность выражаю каждому темиртаусцу за неравнодушие, активную позицию и открытый диалог, который помогал видеть реальные проблемы и совместно искать пути их решения. Для меня было большой честью служить Темиртау и его жителям. Какие бы должности ни были впереди, часть моего сердца навсегда останется здесь — в городе металлургов, городе сильных людей и настоящего характера», — написал он на своей странице в соцсети.