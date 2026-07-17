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Аким Темиртау сообщил об уходе с должности

Караганда. 17 июля. КазТАГ — Аким Темиртау Галым Ашимов сообщил о завершении работы на своем посту, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые жители Темиртау! Сегодня я завершаю свою работу на посту акима города Темиртау. Особую благодарность выражаю каждому темиртаусцу за неравнодушие, активную позицию и открытый диалог, который помогал видеть реальные проблемы и совместно искать пути их решения. Для меня было большой честью служить Темиртау и его жителям. Какие бы должности ни были впереди, часть моего сердца навсегда останется здесь — в городе металлургов, городе сильных людей и настоящего характера», — написал он на своей странице в соцсети.

Он поблагодарил всех, кто вместе с ним работал на благо Темиртау и вносил вклад в развитие города.

«От всей души желаю Темиртау мира, стабильности, процветания и новых достижений. Пусть в каждом доме будут достаток, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо вам за доверие. Спасибо за совместную работу», — заключил Ашимов.

Эту должность он занимал с сентября 2026 года.