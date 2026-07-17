Красотами родины Машкова полюбовался губернатор Бочаров

Губернатор встретил в нём детей, которые пришли на занятия лепкой, — местных жителей и гостей из Волгограда, Воронежа и Сочи — ребята приехали в Михайловскую на каникулы к родственникам и стали участниками благотворительного проекта по передаче традиций и ремёсел новому поколению.