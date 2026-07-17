Красотами родины Машкова полюбовался губернатор Бочаров

С рабочей поездки в Урюпинский район начал день 17 июля глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Первой точкой стала станица Михайловская, где 145 лет назад родился выдающийся художник Илья Машков.
Губернатор побывал в сквере, благоустроенном благодаря победе в конкурсе президентских грантов. Здесь установили памятник художнику и расположили по его сторонам репродукции картин живописца.
Рядом в старинном купеческом здании открыт Дом творчества имени Машкова. Его реконструировали на средства областного бюджета и президентского гранта. В здании расположилось отделение Урюпинской ДШИ с кабинетами для занятий музыкой и живописью. В отремонтированном местном ДК разместился выставочный зал, носящий имя художника.
Губернатор встретил в нём детей, которые пришли на занятия лепкой, — местных жителей и гостей из Волгограда, Воронежа и Сочи — ребята приехали в Михайловскую на каникулы к родственникам и стали участниками благотворительного проекта по передаче традиций и ремёсел новому поколению.
В хуторе Попов губернатор осмотрел построенный по федеральному проекту ФАП. В типовом здании расположены смотровой, приемный и процедурный кабинеты. Здесь получают помощь около тысячи местных жителей поселения, которых принимает участник программы «Земский фельдшер».
Ранее глава региона отметил День воинской славы в станице Алексеевской.