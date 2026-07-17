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Парламент Израиля самораспустился в преддверии осенних выборов

Израильский парламент — кнессет — принял решение о самороспуске. Депутаты пошли на такой шаг в преддверии осенних выборов, сообщает The Times of Israel.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение поддержали 62 депутата от правящей коалиции. Оппозиция воздержалась в ходе голосованиия.

Новый состав парламента соберется уже после выборов, которые назначены на 27 октября. Избирателям в ходе голосования предстоит определить 120 депутатов. Чтобы сформировать правительство и получить большинство, необходимо занять как минимум 61 место.

Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля с 2009 по 2021 год, а затем вернулся к власти в 2022 году. Он снова планирует баллотироваться, возглавляя свою партию «Ликуд».

Его основной конкурент — бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот. Он представляет оппозиционный блок «Яшар». Последние опросы показывают, что Айзенкот незначительно опережает Нетаньяху по уровню поддержки среди избирателей.

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