Парламент Израиля самораспустился в преддверии осенних выборов

Решение поддержали 62 депутата от правящей коалиции. Оппозиция воздержалась в ходе голосованиия.
Новый состав парламента соберется уже после выборов, которые назначены на 27 октября. Избирателям в ходе голосования предстоит определить 120 депутатов. Чтобы сформировать правительство и получить большинство, необходимо занять как минимум 61 место.
Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля с 2009 по 2021 год, а затем вернулся к власти в 2022 году. Он снова планирует баллотироваться, возглавляя свою партию «Ликуд».
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