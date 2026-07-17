Законопроект о санкциях против РФ поддержал 61 сенатор США

Суть законопроекта в том, что президент США получает право вводить вторичные пошлины в размере 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. По данным Axios, в первую очередь речь идет о Китае и Индии. Ожидается, что такая мера сократит доходы России от экспорта энергоносителей. Кроме того, документ содержит положения, направленные против так называемого российского теневого флота.