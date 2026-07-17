Законопроект о санкциях против РФ поддержал 61 сенатор США

Как выяснило издание, инициативу официально одобрили 39 республиканцев и 22 демократа. После одобрения верхней палатой документ должна принять Палата представителей.
Суть законопроекта в том, что президент США получает право вводить вторичные пошлины в размере 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. По данным Axios, в первую очередь речь идет о Китае и Индии. Ожидается, что такая мера сократит доходы России от экспорта энергоносителей. Кроме того, документ содержит положения, направленные против так называемого российского теневого флота.
Источники Axios отмечают, что президент Дональд Трамп не выразил полной поддержки инициативе. Однако он допустил, что может подписать ее в память о Линдси Грэме*.
Напомним, законопроект готовился Грэмом* совместно с демократом Ричардом Блюменталем и другими законодателями.
Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года. Как сообщили в его офисе, предварительная причина смерти — осложнения, вызванные сердечно-сосудистым заболеванием.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России