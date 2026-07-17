Почти половина дорожных работ по нацпроекту выполнена в Красноярском крае

Как отметил руководитель КрУДора Андрей Журавлев, основная задача — завершить все работы по устройству дорожного покрытия до конца лета. Несмотря на неблагоприятную погоду в первой половине сезона, серьезных отставаний от графика нет. Одновременно уже идет подготовка объектов, которые планируется отремонтировать в 2027 году.