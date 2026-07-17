Почти половина дорожных работ по нацпроекту выполнена в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае дорожники выполнили почти 50% работ, запланированных на 2026 год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы ведутся на всех 59 объектах региональной дорожной сети.
По данным краевого управления автомобильных дорог, готовность укладки верхнего слоя асфальта составляет 22%, нижнего слоя — 53%, а восстановление дорог переходного типа выполнено на 45%.
Полностью завершен ремонт участка трассы Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа. Также закончена укладка покрытия на участке капитального ремонта автодороги Красноярск — Енисейск. Близятся к завершению работы на трассах Абан — Быстровка, Березовка — Архангельское и Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка. Около 70% работ выполнено на участке дороги Канск — Тасеево — Устье.
Высокая степень готовности также у мостов через реки Сейба и Средняя Сейба на трассе Саяны. Завершается ремонт моста через реку Третья на дороге Игнатово — Шагирислам.
Как отметил руководитель КрУДора Андрей Журавлев, основная задача — завершить все работы по устройству дорожного покрытия до конца лета. Несмотря на неблагоприятную погоду в первой половине сезона, серьезных отставаний от графика нет. Одновременно уже идет подготовка объектов, которые планируется отремонтировать в 2027 году.
Всего в этом году по нацпроекту в регионе планируют привести в нормативное состояние 168 километров дорог и ввести в эксплуатацию 10 мостов. Общая стоимость работ составляет около 8,5 млрд рублей.