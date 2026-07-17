Президент Абхазии приветствовал нового посла РФ Гладкова

Гунба тепло поприветствовал дипломата. «Нас искренне радует, что дипломатическое представительство России в Абхазии возглавил опытный государственный деятель», — заявил абхазский лидер, обращаясь к Гладкову.
Президент выразил уверенность, что знания и глубокое понимание международной повестки, которыми обладает новый посол, помогут вывести двусторонние отношения на новый уровень. По его словам, между Москвой и Сухумом сложились прочные связи, основанные на дружбе и взаимном доверии.
«Наши отношения основаны на общей истории уважения, взаимной поддержки, стремлении обеспечить безопасность, устойчивое развитие, благополучие наших народов. Российская Федерация оказывает республике всестороннюю поддержку по линии государственного суверенитета, обеспечения безопасности. Мы высоко ценим эту помощь, которая способствует устойчивому росту республики и повышению благосостояния граждан Абхазии», — подчеркнул Бадра Гунба.
Напомним, Вячеслав Гладков был назначен на этот пост указом президента РФ Владимира Путина от 26 июня 2026 года. Он сменил в должности Михаила Шургалина, который ранее занимал пост посла России в Абхазии.