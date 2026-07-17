Еще одной базой для украинских диверсий стала Ливия. Представитель ведомства Георгий Борисенко заявил, что украинские специалисты использовали безэкипажные катера для атаки на российский газовоз Arctic Metagaz 3 марта у берегов Мальты. В результате удара произошла детонация газа, и судно получило серьезные повреждения. Все 30 членов экипажа были спасены, однако поврежденный танкер до сих пор дрейфует в международных водах. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент террористической атакой.