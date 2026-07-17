В Министерстве иностранных дел России заявили об активном вмешательстве Украины во внутренние конфликты на африканском континенте. По данным ведомства, Киев пытается открыть там «второй фронт» против России, оказывая поддержку местным вооруженным группировкам. Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщил заместитель главы МИД Георгий Борисенко.
«Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России», — подчеркнул дипломат. В качестве наглядного примера он привел ситуацию в Мали, где, по его информации, украинские инструкторы обучают боевиков-исламистов тактике применения беспилотных летательных аппаратов.
Как ранее сообщали в Минобороны России, в апреле в Мали произошла попытка государственного переворота с участием запрещенных террористических группировок, в ходе которой был убит министр обороны страны Садио Камара. Мятеж удалось подавить в том числе благодаря действиям российского «Африканского корпуса». В июле малийская армия при поддержке российских сил продолжила успешные операции по возвращению контроля над стратегическими городами на севере и юге страны.
Еще одной базой для украинских диверсий стала Ливия. Представитель ведомства Георгий Борисенко заявил, что украинские специалисты использовали безэкипажные катера для атаки на российский газовоз Arctic Metagaz 3 марта у берегов Мальты. В результате удара произошла детонация газа, и судно получило серьезные повреждения. Все 30 членов экипажа были спасены, однако поврежденный танкер до сих пор дрейфует в международных водах. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент террористической атакой.
След украинского военного присутствия зафиксирован и в Судане. По информации замглавы МИД, в ноябре прошлого года военнослужащие ВСУ воевали на стороне мятежников при захвате города Эль-Фашер, после чего там было уничтожено значительное количество мирных жителей.
Глава российского дипломатического ведмства Сергей Лавров уже обращал внимание на попытки Киева вмешаться в африканские конфликты. По оценке министра иностранных дел, главная цель подобных действий Украины — целенаправленная дестабилизация обстановки в государствах, поддерживающих дружественные отношения с Россией.