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Касым-Жомарт Токаев обратился к Правительству Китая с предложением

Президент Касым-Жомарт Токаев 17 июля 2026 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае высказал ряд предложений по созданию транснациональной цифровой инфраструктуры и гармонизации политики в сфере ИИ, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Он предложил запустить инициативу «Казахстанско-китайский цифровой мост», главной целью которой является стимулирование развития цифровой торговли и создание практической модели интеграции цифровых экономик в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Нам следует ускорить безопасное и масштабное внедрение ИИ в таких сферах, как обрабатывающий сектор, горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и управление водными ресурсами. Существенное значение имеет обеспечение совместимости национальных подходов к регулированию искусственного интеллекта. Крайне важно создать общие стандарты для тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта. Мы должны разработать надежные меры защиты от злонамеренного использования искусственного интеллекта, включая киберугрозы, дипфейки, цифровое мошенничество и другие возникающие риски. И мы были бы весьма признательны Правительству Китая за поддержку нашего предложения объявить следующий год в наших странах Годом совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта.

отметил глава государства

В своем выступлении он также рассказал, что в Казахстане председателя Си считают великим лидером исторического масштаба.