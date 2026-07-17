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Тренер по боксу из Тайшета Вячеслав Бельский выдвинут кандидатом на довыборы в Заксобрание

Довыборы в парламент региона по 18-му округу пройдут в единый день голосования.

Источник: Единая Россия

IrkutskMedia, 17 июля. Президиум Регионального политического совета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» 16 июля принял решение о выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного собрания Иркутской области Вячеслава Бельского. Напомним, в единый день голосования 20 сентября 2026 года состоятся довыборы в региональный парламент по 18-му избирательному округу, включающему территории Чунского и Тайшетского районов.

Вячеслав Бельский — тренер по боксу из Тайшета, воспитавший не одно поколение молодых спортсменов. Как отметила заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе Наталья Дикусарова, он тренер и наставник для воспитанников.

На заседании Президиума Регионального политсовета в поддержку Бельского также высказались мэр Тайшетского района Александр Кузин, мэр Чунского муниципального округа Николай Хрычов и депутат Государственной Думы Сергей Тен.

Сам Вячеслав Бельский высказал готовность работать в команде Приангарья.

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