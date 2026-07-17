Депутат Заксобрания Кубани Аверьянов досрочно лишен мандата

В своем обращении парламентарий указал на непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Это стало причиной для рассмотрения вопроса на заседании регионального парламента.
Антон Аверьянов был задержан в феврале по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, депутат совместно с помощником получил 6,75 миллиона рублей от знакомого, пообещав содействие в его избрании в городскую Думу Краснодара.
Кроме того, в отношении Аверьянова выдвинуты обвинения в нарушениях при выполнении государственных контрактов, связанных с закупкой камер для фиксации нарушений правил дорожного движения.