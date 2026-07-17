Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Заксобрания Кубани Аверьянов досрочно лишен мандата

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Антона Аверьянова. Основанием послужило его добровольное заявление о сложении депутатского мандата.

В своем обращении парламентарий указал на непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Это стало причиной для рассмотрения вопроса на заседании регионального парламента.

Антон Аверьянов был задержан в феврале по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, депутат совместно с помощником получил 6,75 миллиона рублей от знакомого, пообещав содействие в его избрании в городскую Думу Краснодара.

Кроме того, в отношении Аверьянова выдвинуты обвинения в нарушениях при выполнении государственных контрактов, связанных с закупкой камер для фиксации нарушений правил дорожного движения.