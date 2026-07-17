По словам Толмачева, «старые песни» Запада о российском вмешательстве в дела третьих стран на самом деле обращают внимание на два момента. Во-первых, это указывает на подготовку манипуляций внутри самих Соединенных Штатов. Дональд Трамп сейчас находится на экваторе своего срока, и за океаном уже запускают механизмы нового цикла. Голосование по почте, которое успело стать символом фальсификаций и прославилось массовым голосованием умерших, отменили. Теперь американцам жизненно необходимо придумать что-то новое.
«Обвинить в своей неудаче Россию — старая традиция, подходящая к любому жизненному случаю», — заявил собеседник NEWS.ru.
Депутат также подчеркнул: обвинения из Вашингтона — это зеркальное отражение их собственных планов. По его мнению, вмешательство в чужие выборы будет направлено именно на те страны, которые перечислил Трамп: Россию, Китай, Иран и КНДР. При этом Толмачев добавил, что Москва не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия входит в число государств, которые якобы пытаются повлиять на выборы в США. По его словам, разведка подтверждает критическую уязвимость избирательной инфраструктуры.