По словам Толмачева, «старые песни» Запада о российском вмешательстве в дела третьих стран на самом деле обращают внимание на два момента. Во-первых, это указывает на подготовку манипуляций внутри самих Соединенных Штатов. Дональд Трамп сейчас находится на экваторе своего срока, и за океаном уже запускают механизмы нового цикла. Голосование по почте, которое успело стать символом фальсификаций и прославилось массовым голосованием умерших, отменили. Теперь американцам жизненно необходимо придумать что-то новое.