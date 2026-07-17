Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме раскрыли, почему США считают Россию угрозой выборам

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что привычка Вашингтона перекладывать ответственность за собственные провалы на Москву давно стала ритуалом. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил: после того как система голосования по почте дала сбой, американским властям срочно потребовался новый инструмент для организации выборов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам Толмачева, «старые песни» Запада о российском вмешательстве в дела третьих стран на самом деле обращают внимание на два момента. Во-первых, это указывает на подготовку манипуляций внутри самих Соединенных Штатов. Дональд Трамп сейчас находится на экваторе своего срока, и за океаном уже запускают механизмы нового цикла. Голосование по почте, которое успело стать символом фальсификаций и прославилось массовым голосованием умерших, отменили. Теперь американцам жизненно необходимо придумать что-то новое.

«Обвинить в своей неудаче Россию — старая традиция, подходящая к любому жизненному случаю», — заявил собеседник NEWS.ru.

Депутат также подчеркнул: обвинения из Вашингтона — это зеркальное отражение их собственных планов. По его мнению, вмешательство в чужие выборы будет направлено именно на те страны, которые перечислил Трамп: Россию, Китай, Иран и КНДР. При этом Толмачев добавил, что Москва не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия входит в число государств, которые якобы пытаются повлиять на выборы в США. По его словам, разведка подтверждает критическую уязвимость избирательной инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше