Поддубный связал создание центра ЕКА в Польше с усилением разведки НАТО

Военный корреспондент указал на беспрецедентный рост финансирования космической отрасли со стороны Варшавы в последние годы. Польские власти ранее сообщили, что в 2023—2025 годах страна в десять раз увеличила взносы в ЕКА. На программы по выбору Варшавы в 2026—2028 годах предусмотрено 550 млн евро — вдвое больше, чем в предыдущем периоде. Согласно заявлениям польских властей, средства предназначены, в частности, для наблюдения Земли, защищенной связи, космического транспорта, орбитального обслуживания и программ безопасности.