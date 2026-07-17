Поддубный связал создание центра ЕКА в Польше с усилением разведки НАТО

Как сообщило Министерство развития и технологий Польши, новый центр ЕКА будет заниматься безопасностью, устойчивостью и технологиями двойного назначения. Среди заявленных направлений — моделирование орбитальных миссий, мониторинг сбоев спутниковых сервисов и разработка решений для реагирования на кризисы. По предварительным планам, центр может начать работу в 2027 году.
По оценке Поддубного, инфраструктура центра может использоваться Польшей для оперативного обмена разведывательными данными с союзниками, а также при проведении совместных учений и отработке различных сценариев. Военкор полагает, что это усилит возможности восточного фланга НАТО.
ЕКА уже располагает центрами в Германии, Нидерландах, Италии, Испании, Бельгии и Великобритании. Варшавский объект станет первым центром агентства в стране, которая не входила в число государств — основателей организации.
Военный корреспондент указал на беспрецедентный рост финансирования космической отрасли со стороны Варшавы в последние годы. Польские власти ранее сообщили, что в 2023—2025 годах страна в десять раз увеличила взносы в ЕКА. На программы по выбору Варшавы в 2026—2028 годах предусмотрено 550 млн евро — вдвое больше, чем в предыдущем периоде. Согласно заявлениям польских властей, средства предназначены, в частности, для наблюдения Земли, защищенной связи, космического транспорта, орбитального обслуживания и программ безопасности.
«И расходы эти связаны отнюдь не с мирным освоением космоса», — написал в своем канале в мессенджере «Макс» Поддубный.