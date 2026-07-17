Дудаков подчеркнул, что попытки обвинить иностранные государства и их спецслужбы во вмешательстве в избирательный процесс стали привычным делом для американской политики. Обычно такие заявления звучат после проигрыша, когда необходимо найти оправдание собственному поражению. Эксперт напомнил, что ранее демократы активно раскручивали историю с «Рашагейт», пытаясь отыскать «русский след» в событиях 2016 года.