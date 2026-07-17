Эксперт: зачем Трамп обвиняет Китай в краже данных избирателей

Дудаков подчеркнул, что попытки обвинить иностранные государства и их спецслужбы во вмешательстве в избирательный процесс стали привычным делом для американской политики. Обычно такие заявления звучат после проигрыша, когда необходимо найти оправдание собственному поражению. Эксперт напомнил, что ранее демократы активно раскручивали историю с «Рашагейт», пытаясь отыскать «русский след» в событиях 2016 года.
«Теперь Трамп пытается обвинить уже Китай в своем проигрыше в 2020-м. Я думаю, что он пытается заранее делегитимизировать предстоящие выборы в конгресс, на которых, скорее всего, республиканцы и сторонники Трампа проиграют», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог также отметил, что доказательства, на которые ссылается администрация Трампа, выглядят крайне неубедительно. Обвинения в адрес Пекина о якобы незаконной покупке данных американских избирателей, по мнению эксперта, совершенно несостоятельны. Эти сведения находятся в открытом доступе, и любой желающий может их приобрести.
Дудаков добавил, что покупка баз данных избирателей — стандартная практика для кандидатов любого уровня в США. Эти данные используются для показа таргетированной рекламы в социальных сетях. Поэтому в том, что кто-то их купил, нет ничего из ряда вон выходящего.
«Наверняка очень многие иностранные компании этим занимаются, чтобы продавать свои товары на рынке США, так что уличить китайцев в чем-то неожиданном у Трампа пока не получается», — заключил Дудаков.
Ранее Трамп обвинил Китай в масштабной утечке данных избирателей. Политик обвинил Пекин в организации масштабной кибератаки, жертвой которой стали американские избиратели. По словам Трампа, китайским хакерам удалось незаконно проникнуть в базы данных и получить доступ к персональной информации 220 миллионов граждан США.